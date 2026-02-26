На ПК можна безкоштовно отримати дві цікаві гри з позитивними відгуками

Акція проходить в Epic Games Store і триватиме до 4 березня.

У магазині Epic Games Store продовжують щотижня дарувати різні ігри. Нова роздача дозволяє безкоштовно отримати головоломку і хоррор з гумором.

Boxes: Lost Fragments – атмосферна головоломка, де гравець виступає в ролі легендарного злодія, який проникає в розкішний особняк. Але він застрягає за вирішенням безлічі пазлів, які припас господар. У Steam рейтинг гри становить 92% на основі понад 2,8 тис. відгуків.

Відео дня

My Night Job – гумористичний 2D-хоррор-екшен, натхненний фільмами 80-х. Геймери приміряють на себе роль мисливців, які вирушили в занедбаний особняк для боротьби з нечистю.

Акція триватиме до 5 березня, 18:00 за Києвом. Отримати ігри можна за наявності облікового запису в Epic Games Store в браузерній чи настільній версії магазину. Наступного тижня геймери зможуть безкоштовно отримати Idle Champions of the Forgotten Realms і Turnip Boy Robs a Bank.

Тим часом в Steam прямо зараз проходить фестиваль "Іграм бути" з сотнями безкоштовних демоверсій. Можна, наприклад, спробувати ZERO PARADES: For Dead Spies – шпигунський рольовий політичний детективний трилер від видавця Disco Elysium.

А в PS Store проходить розпродаж "Скидкоманія" зі знижками до 85% на майже 4 тисячі різноманітних ігор. Подешевшала навіть "Гра 2025 року", за версією The Game Awards.

