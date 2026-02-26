Найбільш народна модель: названо авто, яке підкорило серця водіїв в Німеччині

Volkswagen Golf вважають доступним, надійним та економним авто для всієї родини.

Беззаперечним лідером німецького ринку нових авто у січні 2026 року став Volkswagen Golf, який забезпечив собі 3,6% частки ринку, попри падіння на 15,1% у порівнянні з минулим роком. Такі дані наводить Focus2Move.

Це мало кого дивує – за довгі десятиліття з початку випуску (1974 рік) Volkswagen Golf став синонімом доступності, надійності та економності. Серед інших переваг авто – висока ліквідність на вторинному ринку.

На другому місці серед найпопулярніших машин в Німеччині опинився компактний кросовер Volkswagen Tiguan, який, на думку фахівців, вдало поєднує комфорт, сучасні технології та пристосованість до різних умов.

Нарешті, третє місце посіла Skoda Octavia, яку, подібно до лідера рейтингу, вважають справжнім народним автомобілем. Доступна ціна, економічні двигуни, прекрасна динаміка та сучасні технології – все це Skoda Octavia.

Загалом десятка лідерів в Німеччині виглядає так:

Volkswagen Golf (-15,1%). Volkswagen Tiguan (-36,5%). Skoda Octavia (-2,1%). Volkswagen T-Roc (-40,3%). Opel Corsa (+50,4%). Audi A6 (-96,6%). Mercedes GLC (-0,1%). Skoda Elroq (+1014,6%). Volkswagen Passat (-18,8%). BMW X1 (+14,4%).

У 2025 році лідером світового ринку бізнес-сегменту стала BMW 5 Серії. Протягом року її продажі зросли на 26,2%, а частка на ринку досягла 14,4%. Друге місце у рейтингу посів автомобіль Audi A6, тоді як на третій позиції опинився Mercedes-Benz E-Клас.

Особливо гострою у минулому році була боротьба за першість між кросоверами. Попри зменшення обсягів продажів, за результатами року Tesla Model Y зберіг статус лідера, що ще раз підтвердило велику кількість поціновувачів відомого бренду в усьому світі.

