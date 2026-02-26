Індексація пенсій у березні 2026 року: у Кабміні пояснили, як вона відбуватиметься

Повідомляється, що підвищення торкнеться більшості пенсіонерів.

З 1 березня в Україні розпочнеться індексація пенсій, яка цього року відбуватиметься за оновленим механізмом. Про це йдеться у постанові Кабміну від 25 лютого № 236.

Кабінет Міністрів застосує диференційовані коефіцієнти, щоб скоротити розрив між розмірами виплат. Пенсії, призначені або нараховані після 2021 року, будуть індексуватися за нижчими коефіцієнтами.

Як розраховується індексація пенсій

У документі визначено такі умови індексації з урахуванням року виходу на пенсію:

пенсії, призначені у 2021-2022 роках – індексація 6,1 %;

пенсії, призначені у 2023 році – індексація 4,8 %;

пенсії, призначені у 2024 році – індексація 3,6 %;

пенсії, призначені у 2025 році – індексація 2,4 %.

Таким чином, чим раніше призначили пенсію, тим вищий коефіцієнт підвищення отримають пенсіонери під час березневої індексації.

Як повідомляли в Мінсоцполітики повідомило, що у 2026 році індексація становитиме 12,1%. За словами фахівців, цей показник перевищує рівень інфляції за 2025 рік, який дорівнював 8%.

"‎Після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень"‎, – повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Кому проіндексують пенсії

Індексацію проведуть для таких категорій:

пенсіонерів загальної системи (у межах державного пенсійного страхування);

військових пенсіонерів;

осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

отримувачів пенсій за особливі заслуги;

колишніх працівників органів місцевого самоврядування та інших осіб, яким виплати були призначені за раніше чинними "‎спеціальними"‎ умовами;

осіб, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

Окрему увагу обіцяють приділити пенсіонерам із найбільш уразливих категорій.

Зокрема, мінімальні пенсійні виплати зростуть для таких категорій:

для пенсіонерів віком 80 років і більше за наявності стажу не менше 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, а також для пенсіонерів віком від 65 років і більше, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно) – мінімальна пенсія зросте з 3 758 грн до 4 213 грн;

для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем – з 3 613 грн до 4 050 грн;

для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем – з 3 323 грн до 3 725 грн, а для пенсіонерів із меншим страховим стажем – з 3 038 грн до 3 406 грн.

Крім того, буде проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

У лютому міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що відповідно до нової пенсійної реформи базова пенсія в Україні повинна становити не менше 6000 гривень. Він також зазначив, що планується розвиток системи добровільних накопичень як доповнення до основної пенсії.

Також повідомлялося, що пенсіонери, яким призупинили виплати, отримають їх після проходження процедури ідентифікації. Улютін наголосив, що в бюджеті Пенсійного фонду достатньо коштів для таких виплат, і станом на середину лютого вже відновлено пенсії 68 тисячам осіб, які виконали всі необхідні процедури.

