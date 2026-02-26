Євро зріс, а долар послабився: Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю

Національний банк України встановив на п’ятницю, 27 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,21 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,02 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,18/43,21 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,02/51,04 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 26 лютого не змінився і становив 43,50 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 2 копійки і складав 51,39 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,70 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 43,40 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і становив 51,45 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,80 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

