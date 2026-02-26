Євро зріс, а долар послабився: Нацбанк встановив офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,02 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 27 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,21 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,02 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,18/43,21 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,02/51,04 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 26 лютого не змінився і становив 43,50 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 2 копійки і складав 51,39 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,70 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 43,40 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і становив 51,45 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,80 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

