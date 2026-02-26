Британія хоче заборонити компаніям страхувати російську нафту, - Politico

У Британії вважають, що такий рішучий крок спричинить шок для військової машини Путіна.

Велика Британія підтримує заборону на морські перевезення російської нафти та може діяти разом з Європейським Союзом у майбутніх жорстких заходах навіть без підтримки США. Про це заявив міністр та високопоставлений урядовець, передає Politico.

"Будь-які кроки, що забороняють важливим для світової економіки британським секторам страхування та судноплавства сприяти торгівлі російською нафтою, виходитимуть за межі поточної політики обмеження цін. Згідно з цими правилами, компаніям заборонено надавати послуги російській нафті, якщо її ціна не нижча за 44,10 долара за барель", - пояснили у виданні.

Зокрема міністру торгівлі Британії Крісу Брайанту поставили запитання: "Якщо ЄС готовий до цього, ми не дозволимо, щоб небажання США завадило нам діяти?"

На що він відповів:

"Так, це правильно".

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала "повну заборону морських послуг для російської сирої нафти" в межах 20-го пакету санкцій ЄС на початку цього місяця. Однак такі плани було відкладено через суперечку між Угорщиною та європейськими лідерами щодо доступу до російської нафти.

Крім того, наразі незрозуміло, чи буде ЄС діяти разом з усіма партнерами G7, як це було з політикою обмеження цін на російську нафту.

Зокрема голова Комітету з торгівлі та бізнесу Британії Ліам Бірн вважає, що "наші американські колеги ще не готові до цього".

"Велика Британія має вибір. Вона може чекати в черзі або може взяти на себе лідерство. Заборона на морські послуги повинна бути введена негайно і без попередження. Рішучий крок спричинить шок для військової машини Путіна. Подальше зволікання лише додає сміливості Кремлю і підриває безпеку самої Британії", - сказав активіст з питань санкцій у німецькій правозахисній організації Urgewald Александр Кірк.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав головну перешкоду для завершення війни в Україні. За його словами, війна не є чимось "віддаленим", що відбувається "далеко від Великої Британії".

"Йдеться про наші цінності свободи, демократії та права країни самостійно вирішувати, що їй робити, тобто про демократію і суверенітет", - наголосив Стармер.

Також повідомлялось, що Британія оголосила нові потужні санкції проти Росії. Лондон заявив про майже 300 нових санкцій, спрямованих проти ключових джерел доходів Росії від енергетики, включаючи експорт нафти, та ключових постачальників військового обладнання, яке використовується у війні.

