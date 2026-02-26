Молдавського вина може відчутно поменшати: до чого тут українська курятина

Санкції є відповіддю України на "дискримінаційні та/або недружні дії" сусідньої країни.

Молдавське вино, спирт та виноград можуть опинитися під фактичним ембарго в Україні. Це контрзаходи у відповідь на заборону поставок української курятини та продукції з неї у Молдову.

РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що уряд України вже готує відповідну постанову. Продукція молдавської сторони підлягатиме ліцензуванню до припинення дискримінаційних дій щодо України.

Як сказано в пояснювальній записці до постанови, причиною обмежень є рішення Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови (ANSA) від 26 січня цього року про заборону імпорту української курятини та продукції з неї.

До цього в кормах для українських птахів, які поставлялися до Молдови, було нібито виявлено антибіотик метронідазол. В постанові Кабміну йдеться:

"Інформація стосувалася результатів досліджень кормів українського походження, який використовувався для годівлі птиці у Молдові, та результатів двох зразків сироватки крові, відібраних на фермі від птиці молдавського походження. Докази, що м’ясо птиці, субпродуктів птиці та продуктів, що містять м’ясо птиці, походженням з України, містило залишки метронідазолу, відсутні".

Раніше віце-прем'єр-міністр України Тарас Качка офіційно попередив молдавську сторону щодо можливості введення дзеркальних заборон у відповідь на рішення ANSA. У Кабміні його класифікують, як "дискримінаційні та/або недружні дії".

З середини січня від української курятини повністю відмовився Ірак, який був одним з головних споживачів м’яса курки вітчизняного походження. Причина полягала в виключенні імпорту курятини до країни задля підтримки місцевих виробників.

В Україні м’ясо курятини на ринку здешевшало в середньому на 20% на минулому тижні.

