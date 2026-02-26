У PS Store проходить акція зі знижками до 85%, в тому числі на новинки: що купити

Подешевшала навіть "Гра 2025 року", за версією The Game Awards.

Sony запустила в магазині PlayStation Store новий розпродаж під назвою "Скидкоманія". Обіцяють знижки до 85% на майже 4 тис. різноманітних ігор і доповнень для PS4 і PS5.

Крім того, в PS Store оновилася "Пропозиція тижня" – до 5 березня користувачі можуть з 50% знижкою придбати Assassin's Creed Shadows у виданні Digital Deluxе.

Основний етап "Скидкоманії" триватиме до 12 березня, охоплюючи як перевірену часом класику, так і блокбастери останніх років.

Знижки в PS Store:

Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition – 1429 грн (знижка 20%)

Death Stranding 2: On the Beach - Deluxe Edition – 1919 грн (знижка 20%)

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition – 1199 грн (знижка 50%)

Ghost of Tsushima Director's Cut – 1149 грн (знижка 50%)

Forza Horizon 5 - Deluxe Edition – 959 грн (знижка 40%)

Metaphor: ReFantazio – 1099 грн (знижка 50%)

Horizon Forbidden West – 899 грн (знижка 40%)

Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition – 1080 грн (знижка 50%)

Red Dead Redemption I & II Bundle – 1687 грн (знижка 60%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection – 194 грн (знижка 70%)

Fallout 4 – 259 грн (знижка 60%)

Devil May Cry 5 Special Edition – 299 грн (знижка 75%)

Assassin's Creed Origins – 284 грн (знижка 85%)

Little Nightmares I & II Bundle – 449 грн (знижка 70%)

З усіма доступними знижками можна ознайомитися на сторінці акції. Тим часом з 17 лютого підписники PS Plus можуть безкоштовно пограти у високо оцінений екшен Marvel’s Spider-Man 2 від Insomniac Games.

УНІАН зібрав 10 найкращих безкоштовних ігор в Steam прямо зараз. Free-to-play проєкти представлені в найрізноманітніших жанрах: від напружених PvP-баталій до спокійних пригод для неспішного проходження.

