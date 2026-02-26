Військові кажуть, що деякі їхні побратими вже шукають місця для переведення в інші бригади.

68 окрему єгерську бригаду, яка з початку повномасштабної війни входила до складу Сухопутних військ, переводять у Десантно-штурмові війська (ДШВ).

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на трьох співрозмовників у бригаді серед керівництва та рядового складу. Видання додає, що в бригаді також змінюють командира. Якщо раніше її очолював Сергій Третяк, то замість нього тепер буде очільник штабу 25-ї повітряно-десантної бригади Семен Сиколов.

"В один момент нам повідомили, що буде директива, і ми станемо аеромобільною бригадою. Причину не доводили. Або ми добре себе показали на Покровському напрямку, і нам в такий спосіб хочуть дати розвиватися, але вже у складі ДШВ, або ж навпаки – нас програли в карти", – цитує видання одного зі співрозмовників.

Водночас інший військовий зазначив, що на тлі змін частина військовослужбовців вже планують переведення до інших бригад:

"Хлопці з 25-ї – молоді, рєзкі, мають багато планів. Настрої в бригаді – такі собі, кілька ключових людей уже шукають собі місця для переведення. Зараз будемо служити по-новому. Але ніс не вішаємо, були єгерями – будемо десантниками".

Журналісти зазначають, що причини таких змін невідомі. Наразі на 68 бригаду чекає переформатування, поповнення та, імовірно, ще кадрові зміни. Водночас повідомляється, що сам Третяк раніше служив лише у підрозділах Сухопутних військ. І після переходу бригади до ДШВ, він самостійно пішов з бригади через те, що він не є десантником. Він очолював цю бригаду протягом двох років, зокрема під час оборони Покровська та його околиць.

Ситуація в районі Покровська: що відомо

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що РФ, ймовірно, захопила місто Покровськ на Донеччині протягом останніх тижнів. Водночас експерти зазначають, що Сили оборони продовжують тримати позиції навколо міста.

Як зазначив командир 3-го механізованого батальйону 44-ої ОМБр В'ячеслав Гудзь з позивним Грач, РФ чекає на появу "зеленки", після чого планує нарощувати свої сили на Торецько-Покровському напрямку. Він також зазначив, що цей напрямок є "дуже важливим" для РФ.

