В Україні через низький попит дешевшають огірки: скільки просять за кілограм

Вартість овочу все ще на 50% вище, ніж наприкінці лютого 2025 року.

Ціни в Україні на огірки після тривалого зростання почали знижуватися. Овочі вже відпускають в межах 125-170 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж за тиждень до цього.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що попит на тепличні огірки погіршився, тож виробники змушені знижувати ціни. Українці були не готові активно купувати овоч за попередніми розцінками, тому і магазини зменшили обсяги закупівель.

При цьому переважна більшість стаціонарних тепличних комбінатів України почали реалізацію огірків нового обороту. Тож і пропозиція виросла, що також вплинуло на ціни.

Поки що огірки залишаються дорогим задоволенням в порівнянні з цінами річної давнини – зараз їхня вартість в середньому на 50% вище. Аналітики не відкидають подальшого здешевшання овочу.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Огірок тепличний ваговий від українських фермерів в Varus коштує 209,90 грн/кг.

Імпортний огірок з Туреччини в Novus продають майже за ті самі гроші – по 209 грн/кг.

В АТБ огірки продають зі знижкою по 199,89 грн/кг замість старої ціни 209,89 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

Не тільки огірки порадували українців більш помірними цінами. На цьому тижні також подешевшав буряк – в середньому на 12%. На вартість овочу повпливала покращена пропозиція.

Вартість деяких інших овочів теж знизилася – зокрема це стосується ще одного "борщового" овочу, моркви, та зеленої цибулі.

