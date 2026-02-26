Буданов назвав єдину умову, за якої Росія перестане бути загрозою для України і світу

Не варто очікувати, що Росія зазнає змін через внутрішні чинники, каже очільник ОП.

Україна повинна викоренити імперські амбіції Росії, зробити її цивілізованою країною, щоб самій почуватися безпечніше і зменшити загрозу для Європи та світу, але це не станеться найближчим часом. Про це керівник Офісу президента України, ексначальник ГУР МО України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю арабському виданню Аль-Модон.

За його словами, від початку війни в Україні у 2014 році Росія "стала біднішою в усіх відношеннях: економічно, політично та демографічно".

"Єдине, що залишилося незмінним, - це її імперські амбіції. І саме це потрібно повністю викорінити, щоб зробити Росію цивілізованою країною. Чи зможемо ми цього досягти? Безумовно, це наша мета. На жаль, цього не станеться найближчим часом. Але я впевнений, що ми досягнемо наших цілей", - зазначив Буданов.

Відео дня

Він наголосив, що не варто очікувати, що Росія зазнає змін через внутрішні чинники, а тим часом Україні самій треба створювати умови, за яких країна-агресорка зникне як імперія.

"Загалом політика нинішнього російського президента суттєво не відрізняється від політики царської чи радянської епох. Також не варто очікувати, що Росія знову зміниться через внутрішні чинники. Натомість, нам слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія", - висловився керівник ОП.

Буданов вважає, що на території Росії мають виникнути кілька регіональних національних держав, "кожна з яких піклуватиметься про благополуччя свого народу":

"Тільки тоді Україна, Європа та весь світ почуватимуться безпечніше".

Інші заяви Буданова про війну в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, глава ОП заявив, що те, як світ реагує на війну в Україні, визначатиме правила на десятиліття вперед. За його словами, справедливість - це інструмент стримування, що системно зменшує ймовірність повторення війни, справедливість робить агресію надто дорогою і ризикованою. Керівник ОП підкреслив, що світ зараз перебуває в стадії нестабільності. "І те, як він реагує на війну в Україні, визначатиме правила на десятиліття вперед. Правила для всього світу", - сказав він.

На думку Буданова, якщо РФ не відповість за агресію проти України, це стане запрошенням до її повторення в різних кутках світу. Він зазначив: якщо рішення про війну проти суверенної держави не має персональних наслідків, усі міжнародні правила перестають працювати, руйнується існуючий світовий безпековий порядок, жертвою може в будь-який момент стати будь-яка інша країна.

Вас також можуть зацікавити новини: