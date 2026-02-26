Росія била по Україні забороненою ракетою 9М729: Reuters розкрив деталі

Дальньобійна крилата ракета наземного базування 9М729 стала одним із порушень Кремлем договору про РСМД.

Зображення уламків російської ракети, використаної для удару по Україні, довело, що Кремль використовував 9М729, розробка якої призвела до виходу Дональда Трампа з ядерної угоди під час його першого президентського терміну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на експертів. Зазначається, що фахівці аналізували зображення фрагментів ракети, здатної нести ядерний заряд, наданих Reuters українськими правоохоронними органами. Журналісти вказали, що це є першим візуальним доказом на сьогоднішній день, що підтверджує застосування Росією цієї зброї.

"Його багаторазове застосування по Україні є яскравим прикладом того, як зруйнувалася система контролю над ядерною зброєю, яку створили після холодної війни. Цього місяця закінчився термін дії Договору СНО-3, ядерного договору, який встановлював обмеження на стратегічну зброю США і Росії", - написало видання.

Розробка Росією ракети 9М729 спонукала Трампа в 2019 році вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), який тоді був головним у контролі над ядерною зброєю.

Скільки разів Росія запускала ракету 9М729 по Україні

У листопаді 2025 року Україна повідомила, що одна з ракет 9М729, випущених Росією 5 жовтня, пролетіла понад 1200 км.

У жовтні 2025 року Україна повідомляла, що Росія двічі в 2022 році запускала ракети 9М729 по Україні, а з серпня по жовтень минулого року - 23 рази, що стало першим відомим випадком бойового застосування цієї ракети в світі. Джерело видання додало, що з жовтня були й інші випадки застосування. Зокрема, 17 лютого Росія запустила по Україні щонайменше ще 4 такі ракети, що стало першим випадком, коли були зафіксовані подібні інциденти.

Джерела в правоохоронних органах заявили, що на зображеннях показані фрагменти, виявлені в Житомирі, Львові, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Що кажуть експерти

"На зображеннях дійсно видно, що це 9М729. Крім маркування, уламки схожі на інші крилаті ракети, пов'язані з 9М729", - сказав Джеффрі Льюїс, видатний вчений в області глобальної безпеки в Міддлбері-коледжі у Вермонті.

Він зазначив, що незрозуміло, чому Росія використовувала ракету 9М729. Він зазначив, що дивно, що Росія готова втратити конфіденційні дані про ракету, здатну нести ядерний заряд, аби тільки вдарити по Україні.

"Росія може мати відносно невеликий запас сучасних крилатих ракет, тому вона готова використовувати свої ракети більшої дальності", - припустив він.

Аналітики британської компанії Janes, що займається військовою розвідкою, повідомили Reuters, що існує висока ймовірність того, що уламки, показані на 10 зображеннях, належать наземній ракеті 9М729.

Що каже Росія

Видання зазначило, що Росія визнала, що у неї є ця ракета, але заперечує, що б'є нею по Україні. Видання вказало, що в договорі про РСМД прямо заборонені ракети наземного базування з дальністю дії понад 500 км, оскільки їх пускові установки легше приховати, що робить їх більшою потенційною загрозою, ніж ракети, що несуть бойові літаки або кораблі, які відстежуються військовими.

Видання зазначило, що з листопада 2024 року Росія також двічі атакувала Україну за допомогою "Орешника", нової балістичної ракети середньої дальності наземного базування, яка також була б заборонена відповідно до договору про РСМД.

І 9М729, і "Орешник" можуть нести ядерну або звичайну боєголовку, а їхня дальність дозволяє дістатися до європейських столиць", - підсумувало видання.

Що відомо про ракету 9М729

"Іскандер-К" - це узагальнена назва крилатих ракет, які росіяни можуть запускати з ОТРК "Іскандер". Йдеться про ракети 9М728 (або Р-500) з дальністю до 500 км і 9М729 з дальністю до 1500 км. Обидва типи ракет мають бойову масу 480 кг і можуть летіти зі швидкістю до 900 км/год.

22 січня моніторинговий канал "єРадар" повідомляв, що Росія навколо України розгорнула 24 нових ОТРК "Іскандер-М1", які можуть запустити одночасно 96 ракет 9М729 і нібито вони можуть долітати до Львова та Ужгорода.

