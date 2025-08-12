Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,08 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 13 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,08 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,41/41,44 грн/дол., а євро - 48,07/48,09 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 12 серпня подешевшав на 5 копійок і складає 41,60 гривні за долар, а курс євро знизився на 15 копійок і складає 48,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 гривні, а євро - за курсом 47,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що за відсутності великих зовнішніх новин 11-15 серпня ринок має шанси лишатися відносно спокійним і рухатися у вузьких межах — можливі щоденні коливання курсу приблизно по 8-15 копійок. Офіційний курс у перший тиждень серпня знизився з 41,7644 грн/дол. 4 серпня до 41,4564 грн/дол. 8 серпня.

