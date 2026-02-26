Франція жорстко відповіла на звинувачення Росії у створенні 'брудної бомби' для ЗСУ

У Міністерстві оборони Франції назвали заяви російської розвідки черговим прикладом грубої дезінформації.

Франція "завдала удару у відповідь" на те, що вона назвала безпідставними російськими звинуваченнями на адресу України. Москва заявляла, що Київ нібито прагне отримати ядерну зброю або "брудну бомбу" за допомогою Лондона або Парижа. Французька сторона назвала це черговим прикладом російської дезінформації.

"Ця безпідставна заява СВР (Служба зовнішньої розвідки Росії) була підхоплена різними російськими пропагандистськими ресурсами в соцмережі X (Twitter) і деякими іноземними інформаційними агентствами", – заявила журналістам директор з комунікацій Міністерства оборони Франції Олівія Пенішу. За її словами, Російська Федерація часто вдається до дезінформації, щоб створити атмосферу недовіри до дій Франції та її партнерів щодо підтримки України, пише Reuters.

"Ця остання спроба – ідеальна ілюстрація цього", – додала вона.

Пенішу підкреслила, що Париж завжди дотримувався своїх міжнародних зобов'язань, зокрема тих, що пов'язані з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Інші новини про нібито передачу Україні ядерної зброї

Раніше цього тижня МЗС Франції заявило, що не вважає за потрібне навіть відповідати на таку відверту дезінформацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії стверджує, ніби Британія і Франція вірять, що Україна зможе домогтися більш вигідних умов переговорів, якщо буде володіти "ядерною бомбою або хоча б так званою брудною бомбою". Ніяких документальних доказів на підтвердження цих тез СЗР не надала.

Крім того, ми також розповідали, що Путін відразу ж "зачепився" за цей наратив, знайшов в Україні "ядерний компонент" і цинічно звинуватив її в зриві переговорів. "Противник не гребує жодними засобами", - сказав він.

