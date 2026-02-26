Мерц попросив Сі допомогти закінчити війну в Україні

Німецький канцлер упевнений, що Пекін може вплинути на це.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, перебуваючи у Пекіні, попросив китайських лідерів вплинути на припинення російської агресії проти України. Про це німецький лідер повідомив на пресконференції у китайській столиці після зустрічі із очільником країни Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цяном.

"Голос Китаю чути у світі. Його рішення мають вагу. Але це також несе в собі відповідальність. Тому я сьогодні попросив своїх співрозмовників використати свій вплив, щоб припинити російську агресію проти України. Пекін може вплинути на це", - сказав Мерц.

За його словами, "сигнали з Китаю сприймаються дуже серйозно в Москві", причому "це стосується як слів, так і справ".

"Я хотів би щиро привітати китайську відданість справі миру в регіоні, яку я сьогодні почув. Сподіваюся, що ми зможемо продовжувати співпрацю на цій основі. Ми прагнемо цієї співпраці в наших дипломатичних зусиллях заради миру", - звернувся німецький лідер.

Він додав, що ця співпраця має полягати і в практичній роботі, "наприклад, щоб не постачати Росії товари подвійного використання, які вона могла б використати проти народу України".

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Раніше УНІАН писав, що війна в Україні не цікава Китаю, але вигідна. За словами політичних експертів, Пекін діє як неформальний союзник Москви у війні проти Києва, забезпечуючи агресору дипломатичну та економічну підтримку, а також постачаючи критично важливі компоненти для виробництва зброї. На їх думку, Китай зацікавлений у збереженні і посиленні наступального потенціалу російської армії, бо так Росія концентрує на собі сили НАТО, відкриваючи Пекіну більше простору для потенційної агресії проти Тайваню.

У своїй заяві до четвертої річниці повномасштабної війни речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Китай підтримує всі зусилля для встановлення миру в Україні та закликає залучені сторони російсько-української війни скористатися можливістю для діалогу і досягнути всеохоплюючої та обов’язкової мирної угоди. Вона також зазначила, що позиція Китаю щодо "української кризи" (так у КНР офіційно називають російську війну проти України) залишається послідовною та чіткою, і в Пекіні продовжують вважати політичне врегулювання єдиним реальним шляхом до припинення конфлікту.

