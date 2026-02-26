Великий корабель, який затонув у 1941 році, став домівкою для справжніх хижаків

Загадкова істота оселилася на одному з найвідоміших затонулих кораблів світу.

Біля берегів Єгипту на морському дні спочиває 126-метровий корабель, що затонув у 1941 році і став домівкою для дивовижних істот. Зараз там ховається дивна істота, зовні дуже схожа на крокодила, пише видання BBC Wildlife.

У матеріалі розповідається про судно під назвою "Тістлегорм", яке встигло здійснити лише чотири рейси, перш ніж німецькі бомбардувальники атакували його в Червоному морі. Внаслідок влучання бомби стався катастрофічний вибух боєприпасів, який буквально розірвав судно на дві частини та відкинув багатотонні локомотиви на десятки метрів від корпусу.

Очевидець, як пише видання, стверджував, що судно затонуло менш ніж за хвилину, настільки був сильний вибух. Дев’ятеро членів екіпажу загинули, тоді як 41 людину врятував сусідній корабель HMS Carlisle.

Відео дня

Легендарний дослідник Жак-Ів Кусто знайшов уламки ще у 1950-х роках, проте тримав їхнє місцезнаходження в таємниці, через що масовий дайвінг на цьому об’єкті розпочався лише в 90-х роках минулого століття, стверджують автори матеріалу.

Сьогодні "Тістлегорм" є справжнім підводним музеєм та найвідомішим у світі місцем для підводного занурення. Серед коралів можна побачити затонувші мотоцикли BSA та вантажівки Bedford.

Іржаві конструкції стали штучним рифом для численних морських мешканців. Тут можна побачити рибу-левицю, рибу-камінь, рибу-ангела, баракуду, а також рибу-крокодила – хижака, який полює із засідки, йдеться у матеріалі.

Втім, журналісти застерігають, що дайвінг на затонулих кораблях може бути небезпечним. Для занурення до "Тістлегорм" необхідно мати щонайменше 20 зареєстрованих занурень. Такі вимоги існують насамперед для безпеки самих людей та захисту історичної памʼятки.

Експерти проєкту Thistlegorm провели масштабне дослідження стану корабля. Дайвери провели під водою майже 14 годин, зробивши понад 24 тисячі фотографій для створення 3D-моделі судна методом фотограмметрії. Лише каюту капітана зняли 884 рази, підкреслює автор.

Затонулі кораблі

Раніше УНІАН писав, що німецький підводний човен, затоплений під час Другої світової війни біля берегів Норвегії, досі становить серйозну екологічну загрозу через 65 тонн ртуті на борту. Ця субмарина стала єдиною в історії, яку інший підводний човен потопив торпедою, коли обидва судна перебували в зануреному стані.

Додамо, що біля узбережжя Анталії в Туреччині археологи виявили давньогрецьке судно, яке затонуло понад 2000 років тому. У вантажному трюмі корабля знайшли велику кількість керамічного посуду, включаючи тарілки, миски та таці, що були акуратно складені в стоси. Унікальність знахідки у надзвичайній збереженості предметів, деякі з яких навіть через два тисячоліття під водою не втратили свій оригінальний колір і текстуру.

Вас також можуть зацікавити новини: