З України йде світовий бренд спортивного одягу

Останні два магазини бренду в Києві припинять діяльність навесні.

Мережа спортивного ритейлера Reebok завершує роботу в Україні. Останні два магазини бренду в Києві – у ТРЦ Retroville та SkyMall – припинять діяльність навесні 2026 року, повідомляє Forbes.ua.

У SkyMall точкою продажу можна буде скористатися до 8 травня 2026 року. У Retroville договір оренди діє до кінця квітня, однак фактична дата закриття залежатиме від темпів розпродажу залишків.

Онлайн-магазин також буде закрито після реалізації складських запасів – нові поставки не передбачені.

Зазначається, що з березня 2022 року розвитком Reebok в Україні опікувався турецький холдинг FLO Retailing за ліцензією американської Authentic Brands Group, яка раніше викупила бренд у Adidas за 2,5 млрд доларів. До 2005 року Reebok працював у структурі Adidas.

Як зазначив співрозмовник видання, залучений до перемовин щодо можливого перезапуску бренду, турецькі ритейлери поступово згортають діяльність через складну економічну ситуацію в Туреччині, що вплинуло і на присутність Reebok в Україні. FLO також закриває інші формати, зокрема InStreet.

Водночас зацікавлення брендом з боку українських компаній зберігається. Переговори щодо можливого офіційного дистриб’юторства ведуть кілька гравців, серед яких "Марафон", Intersport і Sport City.

Найімовірніший сценарій повернення – не відновлення монобрендової мережі, а продаж продукції через мультибрендові магазини. За оцінкою керівного партнера Reliance Дмитра Слободянюка, сума переуступки прав може коливатися в межах від 500 тисяч до 2 міольйонів доларів.

У лютому стало відомо, що компанія Inditex остаточно розірвала договори оренди із ТРЦ Дніпра, долю якого можуть розділити інші великі міста України. Іспанській групі Inditex належать такі бренди, що представлені в Україні: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho та Massimo Dutti.

Причиною такого рішення стали безпекові ризики. Операційний директор Budhouse Group, голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин зазначив, що більшість площ Zara в дніпровських ТРЦ були зачинені ще кілька років тому, тому суттєвого впливу на їхню роботу рішення ритейлера не матиме. При цьому він вважає, що українські бренди не зможуть замінити Zara після її виходу через різні "вагові категорії".

