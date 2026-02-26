З Міжнародної космічної станції вперше евакуювали астронавта: що з ним сталося

Як повідомили у NASA, на орбіті склалася серйозна ситуація.

У NASA опублікували подробиці інциденту на борту Міжнародної космічної станції, який спричинив першу медичну евакуацію за 25 років її існування. Про це пише Sky News.

Зазначається, що 7 січня астронавт Майк Фінк "пережив медичний інцидент, який вимагав негайної допомоги від моїх неймовірних колег по екіпажу", згідно з його заявою, яку NASA опублікувала в Інтернеті.

"Завдяки їхній швидкій реакції та вказівкам лікарів NASA, мій стан швидко стабілізувався", - зазначив астронавт.

У NASA вирішили, що найбезпечнішим варіантом буде повернення його та інших трьох членів екіпажу Crew-11 з Міжнародної космічної станції, аби Фінк міг пройти додаткове медичне обстеження, яке було неможливо провести на МКС.

"Це була не надзвичайна ситуація, а ретельно скоординований план", - наголосив астронавт.

Фінк подякував своїй команді, NASA і SpaceX, а також своїм лікарям та запевнив, що почуває себе "дуже добре і продовжує стандартну післяпольотну реабілітацію" на базі NASA в Х'юстоні.

"Космічний політ - це неймовірний привілей, який іноді нагадує нам про те, наскільки ми є людьми", - додав він.

Після повернення екіпажу на Землю адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що на орбіті склалася "серйозна ситуація", але член екіпажу, про якого йшлося, з того часу перебував у безпеці та стабільному стані.

