В Україні у п'ятницю будуть відключати світло: кому доведеться сидіти у темряві

Для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

У п’ятницю, 27 лютого, в більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Як повідомили в НЕК "Укренерго", для промислових споживачів застосовуватимуться графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за кожною адресою в "Укренерго" радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Графік відключення світла - Київська область

ДТЕК оприлюднив графік відключень для Київської області. 27 лютого в регіоні застосовуватимуться погодинні відключення світла в усіх чергах споживачів. Згідно з наведеною інформацією, відключення відбуватимуться від двох до чотирьох разів на добу.

Графік відключень - Одеська область

ДТЕК оприлюднив графік відключень для Одеської області. 27 лютого в регіоні застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії для всіх черг споживачів. Світло вимикатимуть від двох до трьох разів протягом доби.

Графік відключень - Сумська область

У Сумській області 27 лютого діятиме графік погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Як повідомили в "Сумиобленерго", протягом доби графік може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.

"Коли світло з’являється, будь ласка, не вмикайте всі прилади одночасно. Під час відключень від'єднайте техніку від електромережі, щоб уникнути коливань напруги, коли електропостачання буде відновлене", - йдеться у повідомленні.

Графік відключень - Запорізька область

Як зазначає "Запоріжжяобленерго", відповідно до команди НЕК "Укренерго", 27 лютого по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

"Якщо матимемо нові вказівки від НЕК "Укренерго", відповідним чином перероблятимемо графік та інформуватимемо вас про зміни на наших інформаційних ресурсах протягом робочого дня та на нашому сайті на сторінці", - повідомили у "Запоріжжяобленерго".

Графік відключень - Хмельницька область

Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", у Хмельницькій області встановлено графік відключень світла на 27 лютого. За інформацією "Хмельницькобленерго", завтра у споживачів світло буде відсутнє протягом 8-9 годин на добу. Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графік відключень - Дніпропетровська область

ДТЕК оприлюднив графік відключень для Дніпропетровської області. 27 лютого в регіоні застосовуватимуться погодинні відключення світла в усіх чергах споживачів. Згідно з наведеною інформацією, відключення відбуватимуться від двох до чотирьох разів на добу.

Ситуація в енергетиці - головне

Вночі Росія знову здійснила масовану атаку на енергетичну систему України, внаслідок чого частина споживачів у шести областях залишилася без електропостачання.

За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, через масовану комбіновану атаку РФ без електропостачання залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях.

Як повідомив Володимир Зеленський, загалом Росія випустила по Україні 420 безпілотників і 39 ракет. Внаслідок атаки були зафіксовані руйнування у восьми областях України.

