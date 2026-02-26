Скільки коштує будинок під Києвом: аналітики розкрили ціни на приватне житло

Сегмент приватних будинків на Київщині є активним, у річному вимірі ціни на таке житло зросли.

В січні 2026 року медіанна ціна оренди будинку у Київській області становила 86,3 тис грн, а купівлі – 5,1 млн грн (до 118 тисяч доларів, згідно з актуальним курсом НБУ). Про це йдеться в статті УНІАН.

Аналітики OLX Нерухомість зазначили, що на довгострокову оренду будинків у Київській області найбільше зростання ціни протягом минулого року відбулось у березні (+22% порівняно з лютим). В інші місяці 2025 року показники зростання та зниження медіанної ціни були менш суттєвими.

Водночас, якщо порівнювати рік до року, січень 2026 з січнем 2025 року, то зростання медіанної ціни склало +28%. У порівнянні з груднем 2025 року, медіанна вартість оренди у січні 2026 була вищою на +2%.

Купівля будинків

Щодо купівлі будинків у Київській області, то медіанна вартість протягом минулого року змінювалась менш суттєво. Вона трималась на рівні, із невеликим зростанням або зі зниженням на 1-3%.

У порівнянні з минулим роком (січень 2026 до січня 2025), зміна медіанної ціни купівлі становить +13%. Якщо ж порівнювати січень цього року до грудня 2025 року, то зростання склало +2%.

У свою чергу, експертка з нерухомості Ірина Луханіна зазначила, що сегмент приватних будинків на Київщині залишається активним.

"В оренді найшвидше здаються будинки, які готові до життя вже сьогодні: автономність, стабільний інтернет, зручна логістика до Києва, нормальний під’їзд. У купівлі швидкість угоди напряму залежить від стартової ціни, площі, оснащення та локації. Ринок перестав пробачати емоційне ціноутворення", - сказала Луханіна.

За результатами дослідження "OLX Нерухомість", у більшості районів Києва зафіксовано суттєве зростання кількості оголошень на довгострокову оренду однокімнатних квартир, тоді як попит переважно знижувався або залишався без змін.

Раніше повідомлялося, що середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві становить 22 500 гривень за місяць, що на 2% більше відносно грудня 2025 року. Експерти відмічали, що "автономне" житло може коштувати значно дорожче за середньоринкові показники.

