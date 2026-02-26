'Це має бути кінцевий результат': Віткофф назвав головну умову підписання мирної угоди щодо України

За його словами, він "твердо" вірить у можливість зустрічі Зеленського з Путіним.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю. Про це пише New York Post.

"Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі, якщо буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевий результат - реальність миру. Я вважаю, що для цього будуть потрібні жорсткі протоколи безпеки з боку Сполучених Штатів, підкріплені жорсткими протоколами безпеки з боку Європи. І ми поставили перед собою мету на першій зустрічі в Женеві - ми працювали довгі години - встановити це", - заявив він.

Відзначається, що Віткофф і Джаред Кушнер у Женеві знову зустрілися з українською делегацією.

"Разом з економічною командою уряду ми ретельно опрацюємо пакет заходів щодо забезпечення процвітання: механізми економічної підтримки та відновлення України, інструменти залучення інвестицій та рамки довгострокового співробітництва", - сказав посланець.

За словами Віткоффа, він "твердо" вірить у можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним - прориву, який став би найзначнішим кроком на шляху до врегулювання конфлікту з часів повномасштабного вторгнення РФ в Україну більше чотирьох років тому. Він пояснив:

"Ми вважаємо, що спочатку спробували вирішити інші питання, а потім залишити питання про територію на розсуд лідерів. Попереду велика робота над територіальним питанням - нам потрібно розглянути різні концепції і безліч варіантів".

Якщо саміт відбудеться, сказав Віткофф, може відбутися ще одна зустріч, в якій також візьме участь президент Трамп, хоча посланець додав, що "занадто рано говорити" про таку можливість.

"Ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам знайти правильне рішення, правильне мирне рішення, щоб одного дня всі у вашій країні могли жити в мирі", - заявив посланець.

Переговори між США і Україною проходять напередодні четвертої тристоронньої зустрічі Вашингтона, Києва і Москви, запланованої на наступний тиждень, в ході якої три сторони оцінять можливість досягнення прогресу в організації зустрічі Зеленського з Путіним.

Держсекретар США Марко Рубіо говорив, що Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася, і вже багато зробив для цього. За словами політика, американський лідер вклав у це чимало політичного капіталу. Він додав, що, незважаючи на певний прогрес в окремих питаннях, Трамп в цілому розчарований.

