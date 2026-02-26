Орбан назвав оригінальну умову розблокування багатомільярдного кредиту ЄС для України

Угорський прем’єр пише, що усвідомлює політичні труднощі через затримку надання Україні кредиту.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Європейського Союзу з проханням про проведення "місії з встановлення фактів" для оцінки збитків, завданих нафтопроводу "Дружба" в Україні. Він заявив, що це може сприяти розблокуванню кредиту ЄС для України, повідомляє Reuters.

"Угорщина підтримує ідею проведення місії з встановлення фактів за участю експертів, делегованих Угорщиною та Словаччиною, для перевірки стану трубопроводу "Дружба", – зазначив Орбан у листі президенту Європейської Ради Антоніо Кошті.

Угорський політик заявив, що він усвідомлює політичні труднощі, спричинені затримкою надання Україні великого кредиту від Євросоюзу.

Відео дня

"Моя ініціатива також спрямована на сприяння швидкому вирішенню цього питання", – ідеться в листі.

Постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" та кредит ЄС

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок атаки РФ по нафтопроводу "Дружба" 27 січня транзит нафти до Угорщини та Словаччини було припинено.

Втім, Угорщина та Словаччина звинувачують у припиненні постачань саме Україну і вжили, на думку тамтешніх владоможців, заходів у відповідь. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто 18 лютого заявив про припинення постачання дизельного пального. До аналогічного кроку вдалася і Словаччина.

Роберт Фіцо та Віктор Орбан також погрожували припиненням постачання електроенергії Україні. Втім, всупереч погрозам, експорт і надалі триває.

Через ситуацію довкола нафтопроводу "Дружба" Угорщина блокує виділення України кредиту ЄС у 90 мільярдів доларів. Втім, нардеп Ярослав Железняк зауважив, що вето Орбана не завадить Україні отримати перший транш з 90 мільярдного кредиту. Однак для виділення усієї суми потрібно внести зміни до бюджету ЄС, які може заблокувати Угорщина.

Вас також можуть зацікавити новини: