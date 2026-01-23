Валюта продовжує дешевшати: курс долара і євро в Україні

Продати долар можна в середньому за курсом 42,95 грн, а євро – 50,33 грн.

Курс долара до гривні в банках України п'ятницю, 23 січня, подешевшав на 6 копійок і становить 43,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,95 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 1 копійку і складає 50,98 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,33 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,43 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,98 грн/євро, а курс продажу - 50,78 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 23 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,17 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 50,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 15 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наприкінці січня валютний ринок України поступово перейде в більш спокійний режим роботи. Зниження попиту на іноземну валюту - ключовий фактор, який сприятиме стабілізації курсової динаміки та зменшенню потреби в активних діях з боку НБУ.

