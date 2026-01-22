Нацбанк знову посилив гривню: офіційний курс валют на пʼятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 23 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,17 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 50,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 15 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,26/43,29 грн/дол., а євро - 50,64/50,66 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 22 січня подешевшав на 5 копійок і становив 43,51 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні також знизився на 4 копійки і складав 50,99 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,40 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 8 копійок і становив 43,37 гривні за долар, а курс євро в банку знизився одразу на 20 копійок і становив 50,85 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,77 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

