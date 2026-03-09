Легендарний авіаносець ВМС США відправився у свій останній рейс

Процес його утилізації може зайняти до десяти років.

Найстаріший діючий атомний авіаносець ВМС США USS Nimitz в суботу вранці востаннє покинув військово-морську базу Кітсап у штаті Вашингтон і почав перебазування на військово-морську базу Норфолк, штат Вірджинія. Як пише Forbes, це його останній рейс, після чого корабель буде утилізовано.

Довгий "останній" рейс

Оскільки авіаносець USS Nimitz занадто великий для проходження Панамського каналу, йому належить довгий шлях: з Тихого океану в Атлантичний через мис Горн на південному краю Південної Америки, а потім на північ, в Норфолк. Очікується, що подорож довжиною 12 400 морських миль (близько 23 тисяч кілометрів) займе від двох до трьох тижнів, і авіаносець прибуде до пункту призначення на початку-середині квітня.

Однак подорож може бути продовжена, оскільки авіаносець може взяти участь у майбутніх навчаннях South Seas 2026.

Лейтенант-командир Пітер Пагано, прес-секретар авіаносця, повідомив, що плани останнього розгортання авіаносця все ще знаходяться в стадії розробки.

"В даний час ведеться детальне планування візитів "Німіца" в кілька країн-партнерів під час кругосвітнього плавання навколо континенту Південної Америки по шляху до нового порту приписки", – сказав Пагано.

П'ять десятиліть служби

USS Nimitz названий на честь адмірала ВМС США Честера Німіца, який обіймав посаду головнокомандувача Тихоокеанським флотом під час Другої світової війни.

Головний корабель нового класу атомних авіаносців, USS Nimitz, був введений в дію 3 травня 1976 року тодішнім президентом Джеральдом Р. Фордом. Минулого року виповнилося 50 років з дня початку його служби.

У грудні корабель завершив свій останній кругосвітній похід, який тривав дев'ять місяців. Авіаносець USS Nimitz прибув на військово-морську базу Кітсап 16 грудня 2025 року.

Більша частина з 3000 членів екіпажу та їхніх сімей переїдуть до Норфолка для підготовки до утилізації. Цей процес пройде п'ять етапів, які можуть зайняти до десяти років і коштувати до 1 мільярда доларів.

