Продати долар можна в середньому за курсом 41,15 грн, а євро – 48,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 26 серпня, подорожчав на 5 копійок – до 41,67 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,15 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 28 копійки і складає 48,78 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,38 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,40 грн/євро, а курс продажу - 48,15 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 26 серпня, складає 110 014 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 579 300 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 26 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 15 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,47 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 56 копійок.

Вас також можуть зацікавити новини: