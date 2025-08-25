Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 26 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 15 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,47 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 56 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,48/41,51 грн/дол., а євро - 48,52/48,54 грн/євро.

За відсутності серйозних ризиків для української економіки у найближчі кілька тижнів зміни курс долара до гривні залишатимуться незначними, прогнозує член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько. За її словами, зміни курсу залишаться незначними – у межах 0,5–1,5% від поточного рівня протягом найближчих двох-трьох тижнів.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський зазначив, що найближчими днями закриється вікно можливостей для купівлі валюти: з осені долар і євро подорожчають, тому, якщо є можливість, варто збільшити валютний відсоток інвестиційного портфеля.

