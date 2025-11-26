Продати долар можна в середньому за курсом 42,20 грн, а євро – 48,70 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 26 листопада, зріс на 1 копійку і складає 42,63 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,20 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,70 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,46 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,33 грн/євро, а курс продажу – 49,13 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 26 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,40 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом офіційного курсу долара в Україні.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,95 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що курс долара в Україні до кінця року може зрости до 44-45 гривень через невизначеність щодо питань міжнародної допомоги та репараційного кредиту. За словами експерта, тиск на гривню продовжує зростати – останній тиждень листопада, як правило, супроводжується послабленням курсу, що пов’язано з відсутністю податкових виплат, зростаючим попитом на валюту від бізнесу через наростаючий імпорт та населення.

