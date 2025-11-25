Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,95 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 26 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,40 гривні за долар, таким чином українська послабилася на 3 копійки. Цей показник став черговим історичним максимумом офіційного курсу долара в Україні.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 48,95 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,41/42,44 грн/дол., а євро - 48,96/48,98 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 25 листопада зріс на 13 копійок і складає 42,62 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42,20 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,25 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 48,70 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні у "ПриватБанку" подорожчав на 17 копійок і складав 42,60 гривні за долар, а курс євро зріс одразу на 25 копійок і складав 49,30 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42 гривні, а євро - за курсом 48,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

