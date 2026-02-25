Долар і євро подешевшали: свіжий курс валют в банках та обмінниках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,00 грн, а євро – 50,75 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 25 лютого, знизився на 5 копійок і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 13 копійок і складає 51,37 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,75 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,23 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,13 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,30 грн/євро, а курс продажу - 51,15 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 25 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,97 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що на тижні починається активний податковий період, який підвищить пропозицію валюти від експортерів. Курс готівкового долара Шевчишин прогнозує на рівні 43,25-43,75 грн. В умовах корекції євро на світовому ринку, готівковий євро до гривні, за прогнозом аналітика, перебуватиме в рамках 51,0-51,5 грн.

