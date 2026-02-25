Sky News: Путін ховає найнебезпечнішу 'зброю' у Ла-Манші, і всі її бачать

Санкційні танкери з російською нафтою безперешкодно проходять через британські води, попри ризик ескалації та падіння доходів Кремля.

Деякі з найпотужніших інструментів впливу Кремля нині проходять просто через британські води. Йдеться про російські нафтові танкери з так званого "тіньового флоту", які щомісяця перетинають Ла-Манш, попри санкції Заходу, пише Sky News.

За оцінками, десятки суден перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, фінансуючи війну проти України. Експерт з питань безпеки професор Майкл Кларк застерігає, що ситуація може перерости у "мілітаризоване протистояння на морі".

Танкер за танкером – під носом союзників

Менш ніж за дві години ходу від британського узбережжя журналісти зафіксували проходження трьох підсанкційних танкерів – "Rigel", "Hyperion" та "Kousai". Судна вийшли з російських балтійських портів і прямували через найвужчу частину протоки.

Відео дня

Suezmax-танкер "Rigel" завдовжки понад 270 метрів перевозив до мільйона барелів нафти, завантаженої в Приморську. Його орієнтовна вартість – близько 55 млн доларів. Судно ходить під прапором Камеруну, керується компанією з Сейшелів і перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.

"Hyperion", який нині ходить під російським прапором, раніше змінював юрисдикцію – це типова тактика для "тіньового флоту". Зміна прапорів, непрозора структура власності та сумнівне страхування дозволяють суднам уникати жорсткого контролю.

Під час проходження "Kousai" берегова охорона Британії вимагала підтвердження страховки – документи мали надійти протягом 24 годин. Втім, прямих затримань у Ла-Манші поки не відбувалося.

800 суден і мільйони барелів

За оцінками аналітиків, "тіньовий флот" налічує до 800 суден. Понад 60% експорту російської сирої нафти нині здійснюється саме через такі танкери.

"У ланцюжку може бути п’ять, шість або сім перевалок з судна на судно, щоб приховати походження нафти", – пояснює Памела Мунгер із компанії Vortexa.

Після повномасштабного вторгнення основними покупцями російської нафти стали Китай та Індія. Однак санкції вплинули на ціну: російська Urals тепер продається із суттєвим дисконтом до Brent.

За словами головного економіста Argus Media Девіда Файфа, якщо у 2021 році різниця між Urals і Brent становила 2–3 долари, то нині – близько 27 доларів за барель. Це скоротило нафтові доходи РФ приблизно на 25% у річному вимірі, а в окремі місяці – до 50%.

Чи буде силовий сценарій

США вже вдавалися до затримань санкційних танкерів, пов’язаних із Венесуелою. Французькі сили також перехоплювали судна в Середземному морі. Натомість Британія поки зосереджується переважно на перевірках страхування.

Водночас, за словами професора Кларка, союзники можуть перейти до жорсткіших дій:

"Може настати момент, коли Британія та інші морські держави Північної Європи почнуть набагато жорсткіше поводитися з цими кораблями".

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що вже запросили страхові документи у понад 600 суден, а "стримування, порушення роботи та деградація російського тіньового флоту" є пріоритетом.

Однак поки танкери продовжують регулярно проходити через Ла-Манш, забезпечуючи надходження коштів, які Кремль спрямовує на війну проти України.

Тіньовий флот Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше французька влада звільнила з-під арешту нафтовий танкер GRINCH, який належить "тіньовому флоту" Росії, після сплати штрафу.

Танкер GRINCH затримали в Середземному морі у січні, а потім відправили на стоянку біля французького портового міста Марсель через підозру в причетності до "тіньового флоту" Росії.

На тлі цих новин міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 20-й пакет санкцій має заблокувати "тіньовий флот" РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: