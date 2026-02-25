З 2022 року Росія запустила по Україні 13000 ракет та 88000 дронів, - Ігнат

Ігнат додав, що чимало ворожої балістики летіло по Україні, яку сьогодні може перехоплювати система Patriot.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила безпрецедентну кількість повітряних атак на Україну, повідомив в начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Telegram-канал Ми-Україна.

За його словами, Росія вже запустила по території України, 13 тисяч ракет, 88 тисяч дронів та понад 120 тисяч КАБів.

"Вдивляючись в ці цифри важко уявити, скільки всього летіло в Україну. Просто вдумайтесь: за час, коли навіть бомби не з першого року війни використовували, але вже сьогодні лише КАБів вже понад 120 тисяч, а ще 13 тисяч ракет та 88 тисяч безпілотників", - поділився Ігнат.

Він навів дані, скільки Повітряним силам та Силам оборони України вдалося знищити російських ракет різних видів.

"Скільки ракет і дронів було збито Повітряними силами та Силами оборони. Власне, тут мова йде про "Кинджали", яких 86 було за повномасштабку збито, понад 700 крилатих ракет "Калібр", 2500 ракет Х-101 та їх аналогів, 260 ракет "Іскандер-К". Ну і далі, далі ми можемо багато перелічувати цих типів - це і зенітні ракети С-300, їх дуже багато противник запустив по нашій території", - зауважив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський визнав, що більша частина території України залишається без систем протиповітряної оборони, які можуть збивати російські ракети. Зеленський уточнив, що 80% території нашої країни немає таких систем. Водночас, де вони є, президент України відповився повідомити. Також Зеленський пояснив, що його попередні заяви про ППО не мали на меті критикувати партнерів, він намагався таким чином привернути увагу до реальної ситуації. За словами президента України, Київ продовжує шукати можливості для посилення ППО.

Також ми писали, що пресекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія поки не досягла всіх своїх цілей у війні в Україні, тому "буде йти далі". За словами речника президента РФ, окупація частини території України є "забезпеченням безпеки людей, які жили і живуть на Сході України". Пєсков зазначив, що це було основною метою розпочатої Росією війни. Водночас, він додав, що РФ сподівається на досягнення своїх цілей "політико-дипломатичними засобами".

