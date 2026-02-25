400 бронемашин та навчання бійців: Канада оголосила новий пакет допомоги Україні

Канадські інструктори готуватимуть бійців ЗСУ протягом наступних років.

У четверту річницю повномасштабної війни уряд Канади оголосив про великий пакет допомоги для України. В Оттаві зазначили: підтримка Києва залишається непохитною, як у військовому, так і в політичному вимірі. Про це пише Defence Blog, посилаючись на заяву канадського уряду.

Міністр національної оборони Девід Дж. МакГінті повідомив, що операцію Operation UNIFIER – канадську місію з підготовки та тренування українських військових: продовжать до 2029 року. Це дасть змогу Збройним силам Канади розширити навчальні програми й посилити підтримку українського персоналу.

Окрім продовження навчань, Канада виділяє 2 млрд доларів для територіальної оборони України протягом 2026–2027 років.

"Як партнери, ми повинні продовжувати вживати необхідних заходів для зміцнення переговорної позиції України. Це вимагає оперативної, цілеспрямованої військової допомоги, яка безпосередньо відповідає оперативним потребам на полі бою", – цитують його журналісти.

Ключовим елементом допомоги є передача понад 400 одиниць бронетехніки, яка критично необхідна на фронті:

383 бронемашини Senator. Україна вже отримала понад 2000 таких авто. Вони цінуються на фронті за надійність та легкість у ремонті.

66 сучасних машин LAV 6. Це важка бронетехніка з потужним захистом та озброєнням, призначена для складних бойових завдань.

Паралельно міністерка закордонних справ Аніта Ананд повідомила про виділення 20 млн доларів до Фонду енергетичної підтримки України. Кошти підуть на закупівлю обладнання для відновлення енергомереж, пошкоджених російськими ударами.

Також Оттава суттєво посилює фінансову облогу Росії. Під нову хвилю санкцій потрапили понад 20 посадовців та 53 компанії. Особливу увагу приділили морській логістиці: до "чорного списку" внесли 100 суден, які допомагали РФ обходити обмеження через так званий "тіньовий флот".

Щоб ще більше урізати прибутки Кремля від експорту сировини, Канада знизила граничну ціну на російську нафту – тепер вона становить $44,10 за стандартну нафтову бочку об'ємом майже 159 літрів.

Допомога Україні

Раніше УНІАН писав, що ще чотири країни виділяють додаткові гроші для закупівлі зброї для України. Ці кошти спрямують на придбання американських засобів ППО, боєприпасів та обладнання в межах ініціативи PURL. Пріоритетом допомоги є ракети для систем Patriot і LMM, а також артилерійські снаряди та запчастини.

Також Латвія оголосила про передачу Україні обладнання цілої демонтованої ТЕС, яка більше не потрібна країні, але критично важлива для нашої енергосистеми. До цієї ініціативи долучилися ще п'ять країн ЄС, включаючи Німеччину та Францію, які також нададуть устаткування зі своїх виведених з експлуатації станцій.

