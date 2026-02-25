Перевірка документів військовозобовʼязаних: у яких випадках необхідно зʼявитись в ТЦК

Якщо під час перевірки документів з'ясувалося, що дані чомусь не внесені або не підтягнулися з реєстру, то по закону потрібно прибути в ТЦК.

У працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) немає доступу до бази "Оберіг" з правами адміністратора. Тому, якщо під час перевірки документів персональні дані військовозобов'язаного громадянина змінилися, то для їх уточнення потрібно прослідувати до ТЦК.

Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграфу".

За його словами, інформація, яку бачить військовослужбовець ТЦК, перевіривши військово-обліковий документ, і інформація, яка є в "Резерв+" у самого громадянина – це одна і та сама інформація. Що "Резерв+", що ТЦК, вони беруть інформацію з однієї бази – "Оберіг". Вона не може відрізнятися.

"Є такий варіант, коли військовозобов'язаний показує не "Резерв+", а роздруківку (з "Резерв+"). Це можна робити. Єдина умова, щоб на цьому військово-обліковому документі в роздрукованому вигляді був QR-код придатний для зчитування. Військовослужбовець ТЦК або поліцейський, який зчитав код, отримують актуальні дані цього громадянина. Не ті що роздруковані, а актуальні, тому що, можливо, вони вже змінилися", - пояснив Істомін.

Він нагадав, що окремо постанова №560 передбачає, що в процесі перевірки документів звіряються дані військово-облікового документа, який показується, і реєстру "Оберіг". Якщо дані розходяться, громадянин запрошується до ТЦК для уточнення своїх даних.

Водночас, він пояснив, що у військовослужбовця ТЦК немає доступу до бази "Оберіг" з правами адміністратора. Оператор "Оберіг" – це окрема особа, яка пройшла навчання.

За його словами, у оператора є спеціальний ключ доступу. Кожну зміну в базі "Оберіг" можна визначити, хто її зробив. Ключ доступу – це свого роду електронний цифровий підпис. І внести зміни можна не на будь-якому ноутбуці чи комп'ютері. Це спеціально визначене і обладнане робоче місце, це дуже серйозна відповідальність.

"Вносити дані в "Оберіг" не може абихто, наприклад, хлопець з роти охорони. Це людина, яка має право лише перевіряти документи. Коли він отримує дані з бази "Оберіг", він лише зчитує їх. І це виключно дані конкретного військовозобов'язаного, у якого він перевіряє документи. Він не має доступу до даних інших військовозобов'язаних, доки він не зчитає QR-код. Тим паче, він не має повноважень вносити туди дані", - розповів Істомін.

Тобто, за його словами, якщо персональні дані військовозобов'язаного громадянина змінилися, то він зобов'язаний взагалі-то сам про це повідомити. Але якщо вже під час перевірки документів з'ясувалося, що дані чомусь не внесені або не підтягнулися з реєстру (або, можливо, цієї інформації немає в реєстрі), то по закону потрібно прибути в ТЦК, щоб оператор вніс ці зміни.

"І не зі слів. Зміни підтверджуються документом", - додав він.

