США та Іран розігнали ціни на нафту до нового рекорду у 2026 році

Попри вплив на ціни геополітичної напруженості, пропозиція нафти все ще перевищує попит на неї.

Ціни на нафту зранку 25 лютого зросли, коливаючись поблизу семимісячного максимуму. Загроза військового конфлікту між США та Іраном, який може порушити постачання нафти, турбує інвесторів, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:22 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 21 цент - до 70,79 доларів за барель. Ф'ючерси на WTI подорожчали на 23 центи - до 65,86 долара за "бочку".Таким чином, "чорне золото" прямує до рекорду в 2026 році.

Президент США Дональд Трамп у промові перед Конгресом коротко виклав свої аргументи на користь можливого нападу на Іран. Він зазначив, що не дозволить найбільшому спонсору тероризму у світі мати ядерну зброю.

Відео дня

Тим часом, представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають зустрітися з іранською делегацією для третього раунду переговорів у четвер у Женеві. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що угода з США стосовно ядерної програми Ірану "досяжна, але тільки за умови, якщо пріоритет буде надано дипломатії".

"Ця невизначеність означає, що ринок продовжуватиме враховувати велику премію за ризик і залишатиметься чутливим до будь-яких нових подій", – пояснюю аналітики ING з питань сировинних товарів.

Аналітик банку IG Тоні Сайкамор дає зрозуміти, що поступок Ірану стосовно своєї ядерної програми може бути недостатньо для запобігання війні між США та Іраном.

"Президент США Дональд Трамп попередив, що без угоди будуть "дуже погані наслідки". Чи поступки Ірану відповідатимуть "нульовому збагаченню" США, залишається невідомим", – зазначив він у записці.

Видання також зазначає, що на тлі посилення напруженості між Іраном та США, офіційний Тегеран і Китай прискорили переговори про придбання китайських протикорабельних крилатих ракет, які, за даними джерел Reuters, можуть бути спрямовані проти американських військово-морських сил, що зосередилися біля іранського узбережжя.

Журналісти додають, що попри вплив на ціни геополітичної напруженості, пропозиція нафти все ще перевищує попит на неї

Ситуація довкола Ірану і ціни на нафту

Зранку 24 лютого ціни на нафту зросли, наблизившись до семимісячних максимумів, оскільки трейдери оцінювали геополітичні ризики напередодні чергового раунду переговорів між США та Іраном стосовно ядерної програми Тегерану.

В останні тижні США перекидають значні сили на Близький Схід. У ЗМІ активно обговорюють можливий початок війни з Іраном. Втім, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, американський генерал Ден Кейн вважає, що військова кампанія проти Ірану може нести серйозні ризики для США. Йдеться, зокрема, про можливе втягування країни в затяжний конфлікт.

Вас також можуть зацікавити новини: