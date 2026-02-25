Трамп заговорив про 'третій термін'

Президент США знову натякнув на можливість балотування у 2028 році, попри заборону двох термінів у Конституції.

Президент США Дональд Трамп вкотре публічно згадав про можливість третього президентського терміну, попри пряму заборону в Конституції.

Під час виступу у Конгресі Трамп, розмірковуючи про нинішню каденцію, заявив: "Отже, у мій перший рік другого терміну", а потім додав: "Мав бути мій третій термін. Але трапляються дивні речі".

Трамп і його прихильники продовжують без доказів стверджувати, що президентські вибори 2020 року, на яких переміг Джо Байден, були "вкрадені". Судові інстанції різних рівнів раніше відхилили позови щодо масових фальсифікацій через відсутність доказів.

Політик також раніше припускав можливість участі у виборах 2028 року.

Що каже Конституція

Водночас Двадцять друга поправка до Конституції США чітко обмежує перебування на посаді президента двома термінами. Вона була ратифікована у 1951 році після чотирьох каденцій Франкліна Рузвельта та встановлює заборону на обрання понад двічі.

Заяви Трампа про третій термін лунають не вперше, однак юридичних механізмів для реалізації такого сценарію наразі не існує.

Натомість американські ЗМІ пишуть, що Трамп готує собі наступника на вибори в 2028 році і все активніше обговорює це питання з радниками. За даними Axios, Трамп все частіше ніби між іншим ставить питання про те, хто повинен очолити список кандидатів від Республіканської партії на пост президента в 2028 році.

