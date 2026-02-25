У 'ПриватБанку' подешевшав євро: актуальний курс валют на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 25 лютого, не змінився і становить 43,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 51,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою також залишився незмінним і складає 51,55 гривні.

Нацбанк встановив 25 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,97 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 5 копійок і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43 гривні за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 13 копійок і складає 51,37 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,75 гривні за євро.

