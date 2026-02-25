Віткофф заявив, за яких умов Україна та РФ можуть укласти мирну угоду

Спецпосланець Трампа запевнив, що переговорна команда прагне "зробити все можливе" для прогресу у мирних перемовинах.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф наголосив, що не може бути ніякої мирної угоди, поки українці не матимуть відчуття, що конфлікт не повториться знову, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Віткофф зазначив, що протоколи безпеки розроблені для того, щоб в українців було сильне відчуття, що вони зможуть жити в мирі.

"Наша політика полягає в тому, що мирної угоди не може бути, доки український народ не буде твердо переконаний, що це ніколи не повториться. І наші протоколи безпеки розроблені для того, аби люди мали сильне відчуття, що вони зможуть жити в мирі, мати життя для своїх дітей, не мати такого насилля між двома країнами, і що цей конфлікт ніколи більше не повториться", - поділився спецпосланець Трампа.

Він підкреслив, що саме це є основою та передумовою цих гарантій безпеки. Віткофф запевнив, що переговорна команда прагне "зробити все можливе" для прогресу у мирних перемовинах.

"На столі є багато креативних ідей, які я сьогодні не обговорюватиму, бо це, ймовірно, було б недоречно, але це речі, які ніколи раніше не обговорювалися, і вони розумні, обґрунтовані та раціональні, і те, що вони не працюють, не означає, що ми не продовжуємо намагатися. Тож я можу сказати… всім присутнім, і українському народу, що це справді важливо для нас. Нам не байдуже", - підкреслив він.

Віткофф про мирні переговори

Раніше УНІАН повідомляв, що спецпосланець президента США заявив, що російський президент Володимир Путін під час особистих зустрічей був із ним "відвертим" щодо війни проти України. Зокрема, Віткофф додав, що очільник Кремля розповів йому про свої "червоні лінії". За словами спецпосланця Трампа, на нього нападають через те, що він 8 разів зустрічався з Путіним. Однак, він вважає, що вони були потрібні, щоб досягти потенційної домовленості щодо припинення війни в Україні.

Також ми писали, що Віткофф висловив думку, що ні Україна, ні Росія не хочуть воювати один з одним, але укладання мирної угоди поки що затягується. За словами спецпосланця Трампа, на рівні керівництва обох країн "важко завершити укладання угоди". Саме тому, додав він, швидкого припинення бойових дій не відбувається. Водночас, Віткофф поділився, що розраховує на гарні новини щодо України та РФ вже найближчими тижнями.

