Після удару Storm Shadow: у Криму зносять розбитий штаб флоту РФ

Будівлю в Севастополі, уражену ракетами у вересні 2023 року, демонтують після масштабних руйнувань і втрат серед офіцерів РФ.

У тимчасово окупованому Криму російська влада розпочала демонтаж будівлі штабу Чорноморський флот Росії в Севастополі, яка була уражена українськими ракетами у вересні 2023 року. Про це повідомляє "Крымский ветер".

22 вересня 2023 року близько 13:00 по об’єкту було завдано ракетного удару. Для атаки українська авіація застосувала крилаті ракети Storm Shadow з бойовою частиною масою 450 кг.

Після влучання двох ракет будівля зазнала серйозних руйнувань і фактично припинила експлуатацію. Міноборони РФ тоді підтвердило загибель одного військовослужбовця. Водночас тодішній очільник Головне управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв про щонайменше дев’ятьох загиблих і 16 поранених, серед яких – російські генерали.

Операція отримала назву "Крабова пастка". За даними Сили спеціальних операцій Збройних сил України, у момент удару в штабі перебували високопоставлені офіцери. Атака тимчасово паралізувала систему управління флотом, адже будівля виконувала роль ключового вузла зв’язку та координації морських операцій у Чорному морі.

Історія будівлі

Штаб розташовувався на місці палацу командувача флоту, зведеного у 1900 році за проєктом архітектора В. А. Фельдмана. Після революції 1917 року в споруді діяв флотський будинок культури, а під час Другої світової війни її було зруйновано.

Сучасну будівлю штабу звели у 1958 році. Упродовж радянського та українського періодів вона зазнавала лише капітальних ремонтів без суттєвої перебудови, що дозволило зберегти історичний вигляд центру міста.

До 2014 року Росія орендувала об’єкт відповідно до міждержавних угод з Україною. Після окупації Криму російське командування модернізувало системи зв’язку та безпеки, а у 2016–2018 роках оновило фасад і внутрішні приміщення.

