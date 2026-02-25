Німеччина створила перший у світі антидроновий комплекс, - Defense Express

SCILT здатний уражати безпілотники на близькій та дуже близькій відстані.

Німецька компанія Mehler Protection представила перший у світі комплекс активного захисту SCILT призначений виключно для боротьби з безпілотниками. Він здатен впоратися з FPV-дронами, баражуючими боєприпасами та іншими дронами камікадзе.

Як повідомляє Defense Express, компанії Mehler Protection вирішили піти шляхом класичних комплексів активного захисту, коли для перехоплення вистрілюється контрбоєприпас. Це призвело до появи першого у світі протидронового КАЗ SCILT.

У компанії заявляюють, що цей комплекс розробляється вже півтора року, й за цей час там вже було проведено 48 випробувальних компаній. Він може встановлюватись на будь-яку техніку, зокрема танки, БТР, БМП, бронеавтомобілі тощо. SCILT складається зі спеціальних блоків, кожен з яких обладнаний набором контрбоєприпасів та вбудованими засобами для виявлення загроз.

"Ймовірно, залежно від типу техніки, на якій цей комплекс інтегровано, може варіюватись кількість цих самих блоків, що розташовуються по периметру під різними кутами, для захисту всіх сторін, в тому числі від атак з верхньої півсфери. Як вже вище згадувалось, кожен блок з контрбоєприпасами обладнаний засобом для виявлення загроз, яким є камера або інша система, тоді коли у звичайних КАЗ, основну функцію виявлення цілей виконують малі радіолокаційні станції. Під час оборонної виставки Enforce Tac 2026, комплекс був продемонстрований саме із такими камерами", - пояснили аналітики.

На наявних зображеннях можна побачити, що на кожному блоці SCILT розташований малий блок з двома камерами. Одразу дві камери необхідні для визначення дальності до цілі, шляхом суміщення двох зображень. За даними експертів, головна перевага застосування камер замість радіолокаційної станції, є значно менша вартість та можливість справді масового виробництва. На додачу до цього, у якості контрбоєприпасів замість коштовних унікальних боєприпасів застосовуються звичайні патрони 12 калібру від дробовиків, із різним наповненням.

У Defense Express зауважили, що наразі комплекс не є повністю автоматичним. Він самостійно виявляє ціль, супроводжує її, сповіщає екіпаж про небезпеку, але вимагає команди від екіпажу на перехоплення. Можна зробити припущення, що це зроблено задля уникнення хибних спрацювань у ранніх зразках системи. Але, в майбутньому запланований й повністю автоматичний режим.

У компанії кажуть, що SCILT здатний уражати безпілотники на близькій та дуже близькій відстані. Загалом, як кажуть аналітики, SCILT виглядає як дешевий комплекс активного захисту, яким можна масово оснащувати будь-які транспортні засоби, що діють поблизу лінії фронту та підпадають під загрозу ударів, від пікапів до танків.

Повідомляється, що перша версія SCILT надійде у продаж вже через кілька місяців влітку поточного 2026 року. Чудовим полігоном для випробувань цієї системи могло б стати поле бою в Україні, де за умови низької вартості та доведеної ефективності вона могла б набути особливої популярності.

Як повідомляв УНІАН, армія США виділила 33,8 млн доларів компанії Lockheed Martin на підтримку проведення наземних та пускових випробувань РЛС Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) у складі ЗРК Patriot. Це означає перевірку забезпечення можливості перехоплення балістичних та гіперзвукових ракет, як от "Искандер-М" та "Кинжал".

LTAMDS створена для виправлення одного за найбільших недоліків зенітних ракетних комплексів Patriot - секторності огляду.

Нова РЛС має одразу три радари, які забезпечують огляд одразу на 360 градусів. Таким чином мінімізуються можливості для ракет та дронів противника "просковзнути за спиною" у системи ППО.

