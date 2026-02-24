Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 25 лютого

Національний банк України встановив на середу, 25 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилиа позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,97 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,26/43,29 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,97/50,99 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 24 лютого зріс на 5 копійок і становив 43,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,05 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 14 копійок і складає 51,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,80 гривні за євро. 

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро також залишився на попередньому рівні і становив 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти. 

