Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 25 лютого

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,97 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 25 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилиа позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,97 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,26/43,29 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,97/50,99 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 24 лютого зріс на 5 копійок і становив 43,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,05 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подорожчав на 14 копійок і складає 51,50 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,80 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро також залишився на попередньому рівні і становив 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

