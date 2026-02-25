Регулярні атаки РФ навіть в найхолодніші дні не зламали дух українців, - Foreign Policy

Видання вважає, що моральний дух в Україні залишається високим, незважаючи на виснаження і трагедію.

Після чергової довгої ночі гучних бомбардувань мешканці Києва виснажені, збентежені та сповнені гніву, пише Foreign Policy.

"Ми дивимося один на одного, стискаємо кулаки і гарчимо. А потім повертаємося до роботи", - розповіла виданню Юлія Турба з київського аналітичного центру Snake Island Institute.

Видання зазначає, що пекарі йдуть до пекарень, перукарі – до салонів, а аналітики – до аналітичних центрів.

Додається, що молоді волонтери з громадських ініціатив, таких як "Київські кажани", "Ремонтуємо разом" та жіноча організація "Велике дівництво", першими прибувають на місця руйнувань, де прибирають скло, очищають вулиці від уламків та забивають розбиті вікна.

"Для українців це питання гідності – щоб жорстокі удари Росії не перетворили їхнє життя на повний хаос, а тим більше не зруйнували його", - йдеться в статті.

В публікації підкреслюється, що Україна здійснила надзвичайне: відбила напад третьої за величиною світової наддержави за допомогою армії, яка в 2014 році, коли почалася війна, була в основному непридатною для будь-яких бойових дій.

В статті йдеться, що після російського повномасштабного вторгнення в країні прискорилася модернізація війська й це є заслугою керівництва країни.

"На полі бою хоробрість і винахідливість українських збройних сил стали легендарними", - зауважує видання.

Видання поділилося, що за підтримки США та Європи, які надали фінансову допомогу та озброєння, Україна зупинила наступ Росії, змусивши загарбників заплатити високу ціну кров'ю і грошима.

"Але історія історичної оборони України буде неповною без активної участі громадян, які працювали та впроваджували інновації, щоб підтримати війська на передовій та взяти на себе інші обов'язки перевантаженої держави", - зазначається в публікації.

Підкреслюється, що цей громадянський опір складається з мільйонів звичайних українців по всій країні, а також у світовій діаспорі, які постачають на фронт зброю та спорядження, доглядають за пораненими ветеранами, оснащують та укомплектовують тактичні медичні підрозділи, інтегрують біженців та зміцнюють демократію в умовах воєнного стану.

"Як і винахідлива оборонна промисловість України, ці повсякденні активісти також змінюються, щоб відповідати вимогам часу: у 2022 році тил приймав біженців, виготовляв коктейлі Молотова та годував війська, а сьогодні будує підземні школи, переосмислює робочі місця для поранених ветеранів та багато іншого", - йдеться в статті.

Видання пояснює, що ця величезна мозаїка громадських ініціатив охоплює безліч форм – від волонтерських бригад і зареєстрованих некомерційних організацій до неформальних об'єднань і громадських проектів.

"Зазвичай на чолі цих ініціатив стоять жінки: цивільні бригади евакуюють поранених солдатів, студенти-архітектори відновлюють свої міста в рамках навчальних проектів, а екологічні групи встановлюють сонячні дахи на лікарнях і школах", - розповідається в матеріалі.

Як зазначає видання, на території України можна на власні очі побачити, що ані чотирирічна повномасштабна війна, яка за тривалістю майже дорівнює Першій світовій війні, ані регулярні бомбардування з боку Росії, навіть у найхолодніші зимові дні, не зламали дух населення.

Додається, що прихильність українців до демократичної, милосердної батьківщини закарбувалася в їхній національній свідомості з 1991 року, і контраст з надзвичайною жорстокістю Росії лише поглиблює ці переконання.

"Ось чому бомбардування їхніх будинків, зимові ночі без тепла та води і жахливі людські жертви не спонукають до капітуляції, а навпаки, змушують українців подвоїти зусилля на шляху, який вони обрали 12 років тому на Майдані Незалежності в Києві, коли нація місяцями витримувала снайперський вогонь і мороз, щоб замінити дедалі більш авторитарний режим демократією західного зразка", - вважає видання.

Підкреслюється, що ця рішучість сьогодні очевидна по всій країні, де, наприклад, підприємства та школи збирають кошти для військових, а також у великій кількості активних волонтерів.

Багато українців висловлюють думку, яка пояснює їхню наполегливість: якщо ми цього не зробимо, ніхто інший не зробить цього за нас. Водночас, більшість організацій констатують, що грошові пожертви зменшилися порівняно з 2022 роком, коли багато людей випорожнили свої банківські рахунки задля допомоги країні.

"Незважаючи на те, що 2025 рік був найсмертоноснішим для цивільного населення, а ця зима є безпрецедентно суворою, подальшого відтоку населення з країни не відбулося", - вважає видання.

Більше того, навіть після довгих, безсонних і виснажливих ночей бомбардувань українці вранці прокидаються і йдуть на роботу, а діти ходять до школи, коли це можливо. Навіть з вибитими шибками кафе, перукарні та книгарні приймають клієнтів.

"Це допомагає пояснити, чому моральний дух в Україні залишається високим, незважаючи на виснаження і трагедію. Вони перешкоджають планам російського президента Володимира Путіна, ігноруючи його злість", - йдеться в статті.

Видання зазначає, що якщо звичайні українці досі досягли цього надзвичайного подвигу, то вони впевнені, що зможуть довести боротьбу до благородного кінця.

