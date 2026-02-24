В ОП виступили за обмеження месенджера Telegram в Україні

Верещук зауважила, що у Верховній Раді готові ухвалити відповідне рішення.

Українські спецслужби мають обмежити використання месенджера Telegram. Таку заяву зробила заступниця голови Офіс президента Ірина Верещук у кулуарах зустрічі YES.

"Ви чули міністра Клименка, ви чули інших високопосадовців, які власне не з інтернету і не зі ЗМІ знають, що насправді відбувається, і як Росія б'є нас саме через Telegram-канали, бо це єдина платформа, яка дозволяє анонімність. І в даному випадку держава повинна захищатися", – цитує її видання LB.ua.

Верещук зауважила, що у Верховній Раді готові ухвалити відповідне рішення – у законодавчому полі є низка напрацювань.

"Це має бути низка кроків, в тому числі і Верховної Ради. Ми правова держава, і мусить бути законодавче підґрунтя, в даному випадку теж через законодавче поле. І Верховна Рада, наскільки я знаю, готова ухвалити. Є певні напрацювання в законодавчому полі – це комітет пана Микити Потураєва, вони давно над цим працюють, бо очевидно проблема не нова", – додала заступниця керівника ОП.

