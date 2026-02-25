В Австрії назвали вступ України в ЄС до 2027 року 'нереалістичним'

За словами австрійської міністерки, ЄС має чіткі правила та умови.

Міністр Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер скептично ставиться до прискорення процесу вступу України до ЄС, як того вимагає президент Володимир Зеленський.

Як пише Financial Times, девʼять країн, серед яких західні Балкани та Молдова, є кандидатами на членство в ЄС. Війна в Україні прискорила цей процес, що затягнувся, проте деякі держави побоюються залишитися позаду, адже заявка Києва пришвидшується з політичних міркувань.

Перед четвертою річницею повномасштабного вторгнення Зеленський закликав ЄС встановити кінцевий термін для вступу України, запропонувавши наступний рік.

Водночас Бауер заявила для FT, що це "не тільки амбітно, але й нереалістично".

"У нас є чіткі правила та умови, за яких країна може стати членом Європейського Союзу, і ці правила застосовуються до всіх", - наголосила міністр.

Зокрема політик розповіла про інших кандидатів на вступ, таких як Чорногорія, яка розпочала переговори у 2012 році та хоче приєднатися у 2028.

"Ви бачите, який довгий шлях вони пройшли. У випадку України переговори ще навіть не розпочалися, а в деяких сферах існує величезна потреба в реформах. Ми не можемо застосовувати подвійні стандарти; не може бути жодних прискорених процедур", - сказала Бауер.

Своєю чергою міністр розкритикувала Угорщину за блокування рішень Європейського Союзу.

Відомо, що премʼєр-міністр країни Віктор Орбан продовжує накладати вето на нові санкції проти РФ та кредит для Києва розміром 90 млрд євро, повʼязуючи це із затримкою постачань нафти трубопроводом "Дружба". Також деякі посадовці припустили, що Орбан може використовувати своє вето як важіль в окремих переговорах щодо розблокування оборонних фондів.

"Двосторонні або внутрішньополітичні питання не мають місця в європейському процесі прийняття рішень. Питання санкцій та кредиту для України стосуються чогось набагато більшого", - пояснила Бауер.

Вступ України до ЄС - останні новини

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна на шляху до ЄС, але про чітку дату вступу не йдеться. За її словами, процес набуття членства засновується на заслугах, і саме це має враховуватися.

"Але це також означає, що швидкість залежить від країни-кандидата. І я маю сказати, що Україна вирізняється швидкістю, з якою він виконує необхідні реформи. Це складні реформи, нелегкі реформи", - додала вона.

Водночас перший президент незалежної Польщі (1990-1995 років) Лєх Валенс підтримав швидкий вступ України в ЄС. Він нагадав, що саме тому під час свого президентства боровся за вступ Польщі до ЄС та НАТО, інакше б "з нами зробили б те саме, що зробили з Україною".

