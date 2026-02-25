Золото знову стрімко подорожчало через Трампа

Відзначається, що попит на безпечні активи знову зростає.

Ціни на золото зросли на 1% у середу, 25 лютого. Інвестори знову звернули увагу на безпечні активи через невизначеність щодо мит після рішення Верховного суду США, який скасував низку заходів президента Дональда Трампа, пише Reuters.

Станом на 9:34, за даними порталу investing, ціни на золото встановилися на рівні 5207,21 долара за тройську унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 167,97 долара.

"Повернення китайського ринку поряд із зростанням невизначеності щодо політики США підтримує привабливість золота і, певною мірою, срібла", - зазначив старший аналітик ринку Capital.com Кайл Родда.

США встановили тимчасове 10%-ве глобальне імпортне мито 24 лютого, але Вашингтон працює над його підвищенням до 15%, заявив представник Білого дому, посіявши плутанину щодо торгової політики Трампа після рішення Верховного суду минулого тижня.

Тим часом, два представники Федеральної резервної системи США дали зрозуміти, що в найближчій перспективі не планують переглядати процентну політику центрального банку.

Крім того, на даний момент ринки очікують трьох знижень ставки на 25 базисних пунктів в цьому році.

"Є ще потенціал для подальшого зростання цін на золото, особливо якщо всі фактори, що сприяють цьому, такі як торгова політика США, зовнішня політика, зберігатимуться", – додав Родда.

Крім того, спотова ціна на срібло піднялася до 89,92 долара за унцію, що є тритижневим максимумом. При цьому спотова ціна на платину зросла до 2244,85 долара за унцію - максимальний показник з 5 лютого, а ціна на паладій піднялася до 1811,37 долара - тритижневий максимум.

Ціни на метали - останні новини

17 лютого золото подешевшало більш ніж на 2%. Новий рік у Китаї вплинув на ліквідність, а ослаблення геополітичної напруженості та зміцнення долара посилили тиск.

24 лютого ціни на недорогоцінні метали зросли, зокрема, мідь. Цьому сприяло відновлення роботи китайських ринків після святкування Місячного Нового року і оптимізм трейдерів у зв'язку з можливим зниженням мит США.

