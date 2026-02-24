Кремль опиниться перед неминучим вибором заради війни, - The Guardian

Незважаючи на колосальні втрати і уповільнення економіки, Кремль продовжує витрачати на оборону величезні гроші.

Росія зможе продовжувати вторгнення в Україну протягом усього 2026 року, незважаючи на зростаючий економічний тиск і кадровий голод. При цьому загроза Європі з боку російських ракет і безпілотників продовжує зростати.

Бастіан Гігеріх, генеральний директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), заявив, що "мало що вказує" на зниження здатності Росії вести війну проти України п'ятий рік поспіль. За даними аналітиків, у 2025 році Кремль витратив на оборону не менше $186 млрд, що склало 7,3% ВВП країни – це більш ніж удвічі перевищує частку витрат США, пише The Guardian.

Експерт з оборонних фінансів Фенелла Макгерті зазначила, що хоча російська економіка сповільнюється, що може призвести до "потенційного зниження" реальних військових витрат у 2026 році, це відбувається на тлі різкого зростання попередніх років. Військові витрати подвоїлися в реальному вираженні з 2021 року, що дозволило Росії активно вкладати кошти в техніку і набір контрактників.

Проблеми з мобілізацією та якістю кадрів

Найджел Гулд-Девіс, експерт з Росії, відзначив "зростаючі ознаки того, що темпи набору в РФ почали відставати від щомісячних втрат". Це може поставити Кремль перед "моментом істини": або знижувати темп наступу, або оголошувати другу хвилю примусової мобілізації, ризикуючи соціальними протестами.

За оцінками, Росія набирає від 30 до 35 тисяч осіб на місяць, проте якість кадрів падає – вербувальникам доводиться звертатися до залежних і фізично нездорових людей.

Загроза для Європи

Москва використовує війну для модернізації озброєнь, включаючи дрони Shahed-136, здатні вражати цілі по всій Європі на відстані до 2000 км. Гігеріх підкреслив необхідність посилення ППО НАТО, нагадуючи про інцидент у вересні минулого року, коли 21 російський дрон порушив простір Польщі, паралізувавши роботу аеропортів.

Європейські союзники по НАТО пообіцяли довести оборонні бюджети до 3,5% ВВП до 2035 року під тиском адміністрації Трампа, яка вимагає від Європи відповідальності за свою безпеку. Однак експерти попереджають, що на позбавлення від військової залежності від США (у розвідці та космічних активах) Європі знадобиться час до середини 2030-х років.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Кремлі зробили заяву з нагоди четвертої річниці війни. Пєсков назвав окупацію частини української території "забезпеченням безпеки людей, які жили і живуть на Сході України".

Bloomberg, у свою чергу, пише, що Росії буде складно розпочати великий наступ у найближчі місяці. Росія наразі здатна мобілізувати від 30 000 до 35 000 осіб щомісяця. Однак ці темпи не покривають реальних втрат на полі бою.

