Франція готує рекордні поставки бомб AASM Hammer Україні: що про них відомо

Ці боєприпаси вже успішно адаптовані під українські винищувачі.

Україна і Франція працюють над організацією рекордних поставок керованих авіаційних бомб AASM Hammer, які вже кілька років успішно знищують військові об'єкти.

У складі Повітряно-космічних сил Франції бомби Hammer застосовуються з різних платформ. Вони сумісні з винищувачами F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D та іншими моделями. У Повітряних силах ЗСУ ці боєприпаси вже адаптували для запусків з радянських винищувачів МіГ-29, пише Міністерство оборони України, також розповідаючи про особливості цих боєприпасів.

Як працює AASM Hammer

AASM Hammer – це не просто бомба, а комплект спеціального обладнання. Він перетворює звичайні вільнопадаючі бомби на високоточну керовану зброю. У комплект входять блок наведення і хвостовий модуль з оперенням і прискорювачем.

Завдяки просунутій системі наведення (інерційній, супутниковій, лазерній або інфрачервоній) бомби вражають ціль з похибкою до 10 метрів. Наявність прискорювача дозволяє знищувати об'єкти на відстані до 70 км. Це дає пілотам можливість скидати бомби, не заходячи в зону ураження ППО противника.

На даний момент найбільш затребуваними є комплекти Hammer для 250-кілограмових бомб Mk 82 і 1000-кілограмових Mk 84. Також існують модулі і для інших типів боєприпасів.

Що ще відомо про AASM Hammer

Раніше УНІАН повідомляв, що була представлена нова версія бомби AASM, яку може отримати Україна. Дальність нової версії AASM Hammer XLR збільшили до 150-200 км (раніше близько 70 км).

Крім того, ми також демонстрували відео того, як ЗСУ скинули французьку AASM HAMMER на російських дроноводів на Запорізькому напрямку.

