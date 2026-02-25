Фізик з Гарварду знайшов точне місце розташування раю у Всесвіті

Він наводить наукові аргументи, які пов'язують теорію відносності Ейнштейна і давні уявлення про вічне життя.

Доктор філософії, колишній викладач фізики в Гарварді та популяризатор науки Майкл Гіллен у своїй недавній колонці заявив, що місце, яке ми називаємо раєм, може бути фізичним об'єктом у Всесвіті, і навіть теоретично обґрунтував його розташування.

Гіллен стверджує, що "рай може бути розташований по той бік космічного горизонту". Це базується на законі Едвіна Хаббла, який виявив, що галактики розлітаються зі швидкістю, порівнянною зі швидкістю світла. Чим далі галактика знаходиться від Землі, тим швидше вона віддаляється від нас, пише Wion.

Ця відстань становить приблизно 439 секстильйонів (мільярдів трильйонів) кілометрів від Землі. Однак теорію Гіллена відкинули інші вчені, вважаючи, що це питання метафізики, а не науки.

Аргументи Гіллена

Гіллен наводить чотири причини. Він посилається на сучасну космологію, згідно з якою за космічним горизонтом існує цілий всесвіт, назавжди прихований від нас. Алекс Яннінас, професор астрономії з Коннектикутського коледжу, заперечує: "Космічний горизонт – це не фізичне місце, а кінцева межа, за межі якої ми просто не можемо зазирнути або передати сигнал".

Те, що ми не бачимо нічого за горизонтом, не означає, що Всесвіт там закінчується. Оскільки вік Всесвіту становить близько 13,8 мільярда років, ми бачимо тільки ті області, світло від яких встигло дійти до Землі. Інші місця настільки далекі, що світло звідти ніколи нас не досягне.

Ще один аргумент Гіллена – теорії відносності Ейнштейна. Він стверджує, що на космічному горизонті час зупиняється. Це означає відсутність минулого, сьогодення і майбутнього, що збігається з уявленнями про рай як про місце поза часом. Також він вважає, що об'єкти за цією межею можуть бути настільки старими, що вони "передували так званому Великому вибуху".

Гіллен – не єдиний вчений, який розмірковує про духовні сутності. Деякі дослідники відзначають, що ставлення до Великого вибуху як до абсолютного початку всього сущого занадто нагадує релігійні сюжети про створення світу.

