Графіки відключень на 25 лютого: коли українці будуть без світла в останню середу зими

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

У середу, 25 лютого, у більшості регіонів України протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє "Укренерго". Диспетчери енергосистеми нагадують, що причиною запроваджень обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись, та порадили дізнаватися про актуальний час та обсяг застосування відключень на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

Ситуація в енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти неділі росіяни завдали чергового удару по об’єктах енергосистеми України. Основною ціллю атаки були Одеська та Миколаївська області.

Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв заявив, що ворогу не вдалося досягти тієї мети, яку він перед собою ставив, масово обстрілюючи об’єкти енергосистеми України взимку, зокрема і під час атак 22 та 23 лютого.

На тлі російських обстрілів прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна зупиняє аварійні постачання електроенергії Україні.

