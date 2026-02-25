Хто і які документи має мати при собі для перевірки на вулиці: у ТЦК дали пояснення

Перевірка військово-облікових документів передбачена двома законами України.

Процедура того, як і які документи повинні мати працівники ТЦК та громадяни України при перевірці під час воєнного стану, прописана в законах та постанові уряду. Про це сказав в інтерв’ю "Телеграф" начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, відповідаючи на запитання з приводу того, що часто суперечки відбуваються стосовно документів, які повинні бути у військових ТЦК, і їх повноважень.

Він зазначив, що перевірка військово-облікових документів передбачена двома законами України –"Про правовий режим воєнного стану та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", котрими визначено, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та надавати їх для перевірки уповноваженим представникам ТЦК та СП або поліцейським. При цьому додав, що сама процедура, як повинна відбуватися перевірка документів, прописана в постанові уряду №560.

"Чому я спершу сказав про закони? Тому що чув маніпуляції про те, що ви кажете про постанови, а постанова це не закон, відповідно, вона не має сили. Але одразу в двох законах України прописано, по-перше, обов'язок громадян мати при собі документи, по-друге – обов'язок надавати їх для перевірки", - наголосив Істомін.

За його словами, в цій постанові чітко прописано, що "уповноважений представник" підходить до громадянина, представляється і показує свої документи. "Перше – це посвідчення особи, уповноваженої на перевірку документів. Друге – службове посвідчення особи. Якщо ми кажемо про військових, то це військовий квиток або посвідчення офіцера. Фактично це два документи, які визначені постановою 560", - підкреслив він.

За його словами, ці документи повинен мати військовослужбовець, який перевіряє документи, тобто той, який підійшов і вимагає надати йому військово-облікові документи громадянина для перевірки, бо він особа, уповноважена перевіряти військово-облікові документи і виписувати повістки.

Істомін зазначає, що це має бути посвідчення, зразок якого визначений постановою №560. В посвідченні має бути фото, прізвище, ім'я, по батькові. "Підписує голова військової адміністрації – районної або обласної. Якщо голова ОВА підписав, то повноваження цієї людини розповсюджуються на всю область. Якщо це районна військова адміністрація, то на територію району", - додав він.

Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП відповідаючи на запитання з приводу того, що якщо якогось документу з цього переліку немає у військового ТЦК або, наприклад, він відмовляється його показати громадянину, зазначив, що йому важко уявити таку ситуацію.

"Мені важко уявити таку ситуацію, що група оповіщення (три-чотири військових плюс поліцейський), і ні у кого немає документів. Якщо немає у військових (ну раптом, так сталося, всі нещодавно в ТЦК і не встигли їм оформити документи), то завжди є поліцейський, у якого є його документи. Поліцейський має також повноваження перевіряти військово-облікові документи. Не можу казати за всі ТЦК в Україні, але в Полтавській області я вже давно не чув, щоб військовослужбовці ТЦК проводили ці заходи без поліції. І мені важко уявити, щоб в Полтавській області у якогось військовослужбовця ТЦК не було посвідчення уповноваженого. Військовий квиток обов'язково", - наголосив Істомін.

Чи мають право ТЦК і поліція перевіряти військово-облікові документи: выдповыдь адвоката

Як повідомляв УНІАН, адвокат, керуючий партнер Адвокатського Об'єднання "Віннер Партнерс" Сергій Литвиненко, зазначав, що, згідно з чинним законодавством, зараз перевіряти військово-облікові документи мають право такі три групи осіб:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

співробітники Національної поліції;

представники Державної прикордонної служби (зазвичай - під час перетину кордону).

