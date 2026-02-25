Ядро Землі 'протікає': на поверхню Землі виштовхуються тисячі тонн золота

Нові дослідження розкривають механізми виходу цінних металів із глибин мантії, що зберігалися там мільярди років.

На золотоносному родовищі Вангу в китайській провінції Хунань наприкінці 2025 року оголосили про ймовірне виявлення понад тисячі тонн золота під уже існуючою шахтою. Про це повідомляє BBC Science Focus із посиланням на науковий матеріал професора Матіаса Вілболда із Геттінгенського університету в Німеччині.

Якщо оцінки підтвердяться, це може стати найбільшим родовищем золота – і, можливо, найбільшим родовищем будь-якого дорогоцінного металу в історії. Орієнтовна ринкова вартість запасів становить приблизно 83 мільярди доларів.

Попри уявлення про золото як коштовний метал, науковці наголошують: воно рідкісне лише на поверхні планети. "99,9% дорогоцінних металів Землі знаходяться в ядрі", – пояснює Вілболд

Гіпотеза про "витік" ядра

Традиційно вважалося, що важкі елементи – зокрема золото, платина й вольфрам під час формування Землі понад 4,5 мільярда років тому опустилися до її ядра разом із залізом і нікелем. Так звані "сидерофіли", які здатні хімічно зв’язуватися із залізом, були затягнуті в ядро на ранньому етапі існування планети

Однак частина вчених, серед яких і Вілболд, відстоює нову ідею: ядро Землі може поступово "витікати", а дорогоцінні метали – підніматися вгору через мантію.

"Є деякі геофізичні докази того, що плюми – підйоми гарячої породи з мантії, досягають досить глибоких шарів мантії і, ймовірно, беруть свій початок на межі ядра і мантії", – зазначив він.

Такі мантійні плюми можуть сягати кори в районах активного вулканізму, зокрема на Гаваях чи в Ісландії. Саме вони, за однією з версій, здатні транспортувати метали ближче до поверхні.

Втім, не всі геологи погоджуються з гіпотезою "витоку". Доктор Маріо Фішер-Гьодде з Кельнського університету вважає, що пояснення може критися в подіях космічного масштабу, йдеться у матеріалі.

"Ми маємо знову збагатити мантію Землі високосидерофільними елементами за допомогою якогось процесу. Найвідоміше пояснення полягає в тому, що ми повертаємо їх за допомогою метеоритів", – пояснює він.

Йдеться про період пізнього інтенсивного бомбардування близько 3,9 мільярда років тому, коли Земля зазнала численних ударів великих астероїдів. Вони могли принести додаткові важкі елементи вже після формування ядра, через що метали не змогли опуститися глибше й залишилися в мантії.

